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Екатерина Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Каменский Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Каменский Николай Иванович (1815 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. С 1822 года обучался в Мологском приходском училище, а с 1834 года — в Ярослав... Показать все
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Каменский Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Каменский Павел Иванович (1822 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. С 1838 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1846 году рукоположен в... Показать все
Рождение ребёнка
1834

Сын: Каменский Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Каменский Алексей Иванович (1834 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. Из низших школ, на службе с 1853 года. Служил пономарем в том же селе. Жена ег... Показать все
Смерть
Неизвестно

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