Екатерина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Иван Васильев
Каменский Николай Иванович (1815 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. С 1822 года обучался в Мологском приходском училище, а с 1834 года — в Ярослав... Показать все
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Иван Васильев
Каменский Павел Иванович (1822 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. С 1838 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1846 году рукоположен в... Показать все
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Иван Васильев
Каменский Алексей Иванович (1834 — ?) Родился в семье пономаря села Нижне-Никульского Рыбинского уезда Ивана Васильевича. Из низших школ, на службе с 1853 года. Служил пономарем в том же селе. Жена ег... Показать все
Смерть
Неизвестно