Правдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений
Место рожденияГольшанск
Дата рожденияОколо 22.08.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.08.1835
Гольшанск
Рождение ребёнка
27.08.1861
Дочь: Правдзиц-Арцишевский Цезария
Мать ребёнка: Лясковская Генриетта Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.01.1866
Дочь: Правдзиц-Арцишевский Владислава
Мать ребёнка: Лясковская Генриетта Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.05.1868
Сын: Правдзиц-Арцишевский Станислав-Зенон
Мать ребёнка: Лясковская Генриетта Игнатьевна
Рождение ребёнка
26.06.1874
Сын: Правдзиц-Арцишевский Генрих-Эдуард
Мать ребёнка: Лясковская Генриетта Игнатьевна
Смерть
Неизвестно