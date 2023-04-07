Правдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПравдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений

Правдзиц-Арцишевский Эдуард-Евгений

Место рождения

Гольшанск

Дата рождения

Около 22.08.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 22.08.1835

Отец: Правдзиц-Арцишевский Карл-Павел (Кароль)

Мать: Вилькомирская Павлина

Гольшанск
Рождение ребёнка
27.08.1861

Дочь: Правдзиц-Арцишевский Цезария

Мать ребёнка: Лясковская Генриетта Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.01.1866

Дочь: Правдзиц-Арцишевский Владислава

Мать ребёнка: Лясковская Генриетта Игнатьевна

Рождение ребёнка
19.05.1868

Сын: Правдзиц-Арцишевский Станислав-Зенон

Мать ребёнка: Лясковская Генриетта Игнатьевна

Рождение ребёнка
26.06.1874

Сын: Правдзиц-Арцишевский Генрих-Эдуард

Мать ребёнка: Лясковская Генриетта Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close