Шишина Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти14.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Шишин Георгий
Рождение ребёнка
03.02.1943
Рождение ребёнка
06.03.1948
Сын: Шишин Леонид Муж Георгиевич
Отец ребёнка: Шишин Георгий
Смерть
14.06.1980