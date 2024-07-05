Спирин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Спирина-Глотова Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Косицына-Спирина Евгения Александровна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Спирина-Корчагина Любовь Евгеньевна
Мать ребёнка: Косицына-Спирина Евгения Александровна
Смерть
1976