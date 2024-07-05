Спирин Евгений Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирин Евгений Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косицына-Спирина Евгения Александровна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Спирина-Глотова Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Косицына-Спирина Евгения Александровна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Спирина-Корчагина Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: Косицына-Спирина Евгения Александровна

Смерть
1976

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