Макарова Неизвестна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Неизвестна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1915

Сын: Макаров Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Макаров Петр

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Александр Петрович

Отец ребёнка: Макаров Петр

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Михаил Петрович

Отец ребёнка: Макаров Петр

Макаровские, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Петр