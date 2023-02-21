Пархимович Давид Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархимович Давид Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Пархимович Семен Зиновьев

Мать: Пархимович Екатерина Ефимова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Устинья Давидова

Мать ребёнка: Пархимович Агафья Иванова

Рождение ребёнка
10.12.1798

Сын: Пархимович Мина(?) Давидов

Мать ребёнка: Пархимович Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Пархимович Иван Давидов

Мать ребёнка: Пархимович Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархимович Агафья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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