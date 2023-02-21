Пархимович Давид Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Устинья Давидова
Мать ребёнка: Пархимович Агафья Иванова
Рождение ребёнка
10.12.1798
Сын: Пархимович Мина(?) Давидов
Мать ребёнка: Пархимович Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Пархимович Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно