Посылкина (Мошкович) Гита
Место рожденияг. Кяхта, Российская империя
Дата рождения22.11.1906
Дата смерти02.12.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1906
Отец: Мошкович Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Посылкин Борис
Рождение ребёнка
03.12.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Посылкин Борис
Смерть
02.12.1985
Похороны
Неизвестно