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Посылкина (Мошкович) Гита

Место рождения

г. Кяхта, Российская империя

Дата рождения

22.11.1906

Дата смерти

02.12.1985

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1906

Отец: Мошкович Михаил

Мать: Мошкович (Банкова) Розалия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посылкин Борис

Рождение ребёнка
03.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Посылкин Борис

Смерть
02.12.1985
Похороны
Неизвестно

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