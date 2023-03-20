Горюнова Елена Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Горюнов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Горюнов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Горюнов Сергей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно