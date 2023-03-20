Горюнова Елена Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюнова Елена Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Горюнов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Горюнов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Горюнов Сергей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горюнов Сергей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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