Гарист Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарист Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1966

Отец: Гарист Александр Сергеевич

Мать: Гарист Елена Павловна

Рождение ребёнка
07.02.1987

Дочь: Гарист Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Гарист Ольга Владимировна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.12.1992

Дочь: Гарист Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Гарист Ольга Владимировна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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