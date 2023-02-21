Гарист Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1966
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1966
Отец: Гарист Александр Сергеевич
Мать: Гарист Елена Павловна
Рождение ребёнка
07.02.1987
Дочь: Гарист Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Гарист Ольга Владимировна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.12.1992
Дочь: Гарист Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Гарист Ольга Владимировна
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область