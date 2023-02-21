Львов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1872
Дата смерти20.09.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1905
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1920
Франция
Место жительства
С 1922
Место жительства
С 1927 по 1930
Смерть
20.09.1930