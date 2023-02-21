Львов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1872

Дата смерти

20.09.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1905
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1920
Франция
Место жительства
С 1922
Место жительства
С 1927 по 1930
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
20.09.1930
Томск, город Томск, Томская область
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