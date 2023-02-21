Якушкина (Рутцен) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Якушкин Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Якушкин Вячеслав Евгеньевич
Рождение ребёнка
23.08.1885
Сын: Якушкин Иван Вячеславович
Отец ребёнка: Якушкин Вячеслав Евгеньевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушкин Вячеслав Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Вячеславовна
Отец ребёнка: Якушкин Вячеслав Евгеньевич
Смерть
1927