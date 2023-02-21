Якушкина (Рутцен) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушкина (Рутцен) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Якушкин Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Якушкин Вячеслав Евгеньевич

Рождение ребёнка
23.08.1885

Сын: Якушкин Иван Вячеславович

Отец ребёнка: Якушкин Вячеслав Евгеньевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якушкин Вячеслав Евгеньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Вячеславовна

Отец ребёнка: Якушкин Вячеслав Евгеньевич

Смерть
1927
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