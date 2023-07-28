Кассай Василий Саввич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти11.07.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Бракосочетание
02.11.1918
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Кассай Матрена Демосфеновна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Кассай Матрена Демосфеновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кассай Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Кассай Матрена Демосфеновна
Похороны
11.07.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.07.1938
СССР Ленинградская обл. Приговор ВМН - расстрел
Приговор ВМН - расстрел