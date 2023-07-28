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Кассай Василий Саввич

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1897

Дата смерти

11.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кассай Савва Афанасьевич

Мать: Кассай Синклитикия Федорова

Бракосочетание
02.11.1918

Жена: Кассай Матрена Демосфеновна

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Кассай Матрена Демосфеновна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Кассай Иван Васильевич

Мать ребёнка: Кассай Матрена Демосфеновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кассай Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Кассай Матрена Демосфеновна

Похороны
11.07.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
11.07.1938
СССР Ленинградская обл. Приговор ВМН - расстрел
Приговор ВМН - расстрел