Чкалэу (Тодеренчук) Анна Федосиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чкалэу (Тодеренчук) Анна Федосиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895

Отец: Тодеренчук Федосий

Мать: Тодеренчук Федосия

Рождение ребёнка
?.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чкалэу Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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