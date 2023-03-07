Андрианова (Кротова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрианова (Кротова) Мария Александровна

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Место рождения

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.09.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.09.1891 ст.

Муж: Андрианов Василий Андрианович

Рождение ребёнка
22.03.1892

Дочь: Ложкомоева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Андрианов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1898

Сын: Михайлов Афинодор Васильевич

Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.1906

Сын: Андрианов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1907 ст.

Сын: Андрианов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.

Сын: Михайлов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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