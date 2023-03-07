Андрианова (Кротова) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения19.09.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.09.1891 ст.
Рождение ребёнка
22.03.1892
Дочь: Ложкомоева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Андрианов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович
Рождение ребёнка
06.12.1898
Сын: Михайлов Афинодор Васильевич
Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович
Рождение ребёнка
21.05.1906
Сын: Андрианов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович
Рождение ребёнка
03.11.1907 ст.
Сын: Андрианов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович
Рождение ребёнка
11.11.1910 ст.
Сын: Михайлов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Андрианов Василий Андрианович
Смерть
Неизвестно