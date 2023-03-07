Серебрякова Галина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебрякова Галина Станиславовна

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Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

18.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1967

Отец: Серебряков Станислав Сергеевич

Мать: Галушкина Лариса Александровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
26.08.1986

Муж: Беседин Андрей Иванович

Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
01.11.1988

Сын: Беседин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Беседин Андрей Иванович

Николаевка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.07.1994

Сын: Беседин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Беседин Андрей Иванович

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Развод
?.04.2003

Муж: Беседин Андрей Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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