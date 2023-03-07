Серебрякова Галина Станиславовна
Место рождения
Дата рождения18.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1967
Бракосочетание
26.08.1986
Брянск, город Брянск, Брянская область
Рождение ребёнка
01.11.1988
Отец ребёнка: Беседин Андрей Иванович
Николаевка, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
26.07.1994
Сын: Беседин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Беседин Андрей Иванович
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Развод
?.04.2003
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область