Иванников Пимень Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванников Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Иванникова Елена Пименовна
Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна
Рождение ребёнка
10.11.1907
Сын: Иванников Федор Пименович
Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна
Рождение ребёнка
08.05.1911
Сын: Иванников Николай Пименович
Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванников Григорий Пименович
Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна
Рождение ребёнка
07.05.1917
Дочь: Иванникова Ирина Пименовна
Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна
Рождение ребёнка
17.05.1919
Сын: Иванников Борис Пименович
Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1921
Сын: Иванников Василий Пименович
Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна
Смерть
Неизвестно