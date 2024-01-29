Иванников Пимень Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Пимень Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванников Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванникова -- София Михайловна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Иванникова Елена Пименовна

Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.11.1907

Сын: Иванников Федор Пименович

Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.05.1911

Сын: Иванников Николай Пименович

Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванников Григорий Пименович

Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.05.1917

Дочь: Иванникова Ирина Пименовна

Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Иванников Иван Пименович

Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.05.1919

Сын: Иванников Борис Пименович

Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.08.1921

Сын: Иванников Василий Пименович

Мать ребёнка: Иванникова -- София Михайловна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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