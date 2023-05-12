Калинин Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Евстафий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савелий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1933

Сын: Калинин Дементий Евстафьевич

Мать ребёнка: Калинина Таисия Сергеевна

Красный Яр, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинина Галина Евстафьевна

Мать ребёнка: Калинина Таисия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Анатолий Евстафьевич

Мать ребёнка: Калинина Таисия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Иван Евстафьевич

Мать ребёнка: Калинина Таисия Сергеевна

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