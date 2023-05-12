Калинин Евстафий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савелий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1933
Сын: Калинин Дементий Евстафьевич
Мать ребёнка: Калинина Таисия Сергеевна
Красный Яр, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинина Галина Евстафьевна
Мать ребёнка: Калинина Таисия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Анатолий Евстафьевич
Мать ребёнка: Калинина Таисия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинина Таисия Сергеевна