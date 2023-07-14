Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1944

Сын: Хомякевич Антон Михайлович

Отец ребёнка: Хомякевич Михаил

Польша село Загочевье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомякевич Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Хомякевич Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомякевич Кася Михайловна

Отец ребёнка: Хомякевич Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомякевич Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Хомякевич Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомякевич Анна

Отец ребёнка: Хомякевич Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомякевич Василь

Отец ребёнка: Хомякевич Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хомякевич Ольга

Отец ребёнка: Хомякевич Михаил

Смерть
Неизвестно