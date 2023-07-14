Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1944
Сын: Хомякевич Антон Михайлович
Отец ребёнка: Хомякевич Михаил
Польша село Загочевье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомякевич Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Хомякевич Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомякевич Кася Михайловна
Отец ребёнка: Хомякевич Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомякевич Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Хомякевич Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомякевич Анна
Отец ребёнка: Хомякевич Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомякевич Василь
Отец ребёнка: Хомякевич Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хомякевич Ольга
Отец ребёнка: Хомякевич Михаил
Смерть
Неизвестно