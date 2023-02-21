Иванов Малахий (Малафей) Кириллович
Место рожденияProtupiany (Protupenai)
Дата рождения1906
Дата смерти1955
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Иванов Кирилл Ефимович
Мать: Иванова Евгения Павловна
Protupiany (Protupenai)
Бракосочетание
1938
Жена: Иванова Фёкла Игнатьевна
Рождение ребёнка
1942
Protupiany (Protupenai)
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
Veziške