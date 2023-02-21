Иванов Малахий (Малафей) Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Малахий (Малафей) Кириллович

Иванов Малахий (Малафей) Кириллович

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Место рождения

Protupiany (Protupenai)

Дата рождения

1906

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Иванов Кирилл Ефимович

Мать: Иванова Евгения Павловна

Protupiany (Protupenai)
Бракосочетание
1938

Жена: Иванова Фёкла Игнатьевна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Фёкла Игнатьевна

Protupiany (Protupenai)
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Фёкла Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Фёкла Игнатьевна

Смерть
1955
Похороны
Неизвестно
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