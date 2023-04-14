Демидова (Кушко) Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1951
Отец: Кушко Кузьма Устинович
Мать: Кушко Ульяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.01.1969
Сын: Демидов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Демидов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
01.12.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демидов Алексей Владимирович
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.09.1981
Сын: Демидов Виталик Алексеевич
Отец ребёнка: Демидов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
29.01.1983
Сын: Демидов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Демидов Алексей Владимирович
Рождение ребёнка
01.03.1983
Отец ребёнка: Демидов Алексей Владимирович