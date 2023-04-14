Демидова (Кушко) Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Кушко) Татьяна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЖД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1951

Отец: Кушко Кузьма Устинович

Мать: Кушко Ульяна Леонтьевна

Рождение ребёнка
22.01.1969

Сын: Демидов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Демидов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
01.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демидов Алексей Владимирович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Рождение ребёнка
20.09.1981

Сын: Демидов Виталик Алексеевич

Отец ребёнка: Демидов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
29.01.1983

Сын: Демидов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Демидов Алексей Владимирович

Рождение ребёнка
01.03.1983

Сын: Демидов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Демидов Алексей Владимирович

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