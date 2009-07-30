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Пискунов Георгий Николаевич

Место рождения

с.Николаевка, Тайшетского района, Иркутской области, РСФСР

Дата рождения

21.01.1970

Дата смерти

30.07.2009

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

с.Николаевка, Тайшетского района, Иркутской области, РСФСР
Смерть
30.07.2009
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Несчастный случай (убийство)
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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