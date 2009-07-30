Пискунов Георгий Николаевич
Место рожденияс.Николаевка, Тайшетского района, Иркутской области, РСФСР
Дата рождения21.01.1970
Дата смерти30.07.2009
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1970
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
с.Николаевка, Тайшетского района, Иркутской области, РСФСР
Смерть
30.07.2009
Причина смерти: Несчастный случай (убийство)
Похороны
Неизвестно