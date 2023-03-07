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Смыкова Евдокия Антоновна

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Место рождения

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область

Дата рождения

08.03.1887

Дата смерти

10.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1887

Отец: Антон

Мать: не указана

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Смыков Василий Максисович

Отец ребёнка: Смыков Максим Данилович

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Смыков Николай Максимович

Отец ребёнка: Смыков Максим Данилович

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Смыков Иван Максимович

Отец ребёнка: Смыков Максим Данилович

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смыков Максим Данилович

Смерть
10.03.1977
Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
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