Смыкова Евдокия Антоновна
Место рождения
Дата рождения08.03.1887
Дата смерти10.03.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Смыков Василий Максисович
Отец ребёнка: Смыков Максим Данилович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Смыков Николай Максимович
Отец ребёнка: Смыков Максим Данилович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Смыков Максим Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1977