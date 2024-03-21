Журкин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журкин Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журкин Глеб Андреевич

Мать ребёнка: Журкина Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журкин Лев Андреевич

Мать ребёнка: Журкина Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журкин Даниил Андреевич

Мать ребёнка: Журкина Ольга Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журкина Ольга Викторовна

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