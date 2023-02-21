Кожевникова (Яхонтова) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Яхонтова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1804 г.р.
1807 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1804

Сын: Кожевников Нил Павлович

Отец ребёнка: Кожевников Павел Александрович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Кожевников Александр Павлович

Отец ребёнка: Кожевников Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожевников Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожевников Павел Александрович

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