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Боброва (Дерябина) Ирина Викторовна
Боброва (Дерябина) Ирина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.1957
Пол
Женский
Отец
Дерябин Виктор Тимофеевич
Мать
Дерябина (Корыстова) Оксана Ивановна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1957
Отец:
Дерябин Виктор Тимофеевич
Мать:
Дерябина Оксана Ивановна
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