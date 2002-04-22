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Клещ Валерий Андреевич
Клещ Валерий Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.04.2002
Пол
Мужской
Отец
Клещ Андрей Сергеевич
Мать
(Клещ) Олеся Валерьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2002
Отец:
Клещ Андрей Сергеевич
Мать:
Олеся Валерьевна
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