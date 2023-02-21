Бунаков Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунаков Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Бунаков Степан

Мать: Бунакова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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