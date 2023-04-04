Маркушина (бывшая Захарова (Ленишова??? тож)) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркушина (бывшая Захарова (Ленишова??? тож)) Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1896

Муж: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1897

Сын: Маркушин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1898

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1898

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.04.1901

Сын: Маркушин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович

Рождение ребёнка
31.10.1903

Сын: Маркушин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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