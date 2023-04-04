Маркушина (бывшая Захарова (Ленишова??? тож)) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1897
Сын: Маркушин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович
Рождение ребёнка
10.08.1898
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович
Рождение ребёнка
10.08.1898
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович
Рождение ребёнка
24.04.1901
Сын: Маркушин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович
Рождение ребёнка
31.10.1903
Отец ребёнка: Клюкин-Маркушин Василий Лукьянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно