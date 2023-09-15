Южаков Фёдор Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮжаков Фёдор Яковлевич

Южаков Фёдор Яковлевич

Место рождения

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

1757

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Южаков Якушко Игнатьевич

Мать: не указана

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Южаков Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Попова Елена Харитоновна

Скоково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Южакова Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Попова Елена Харитоновна

Скоково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Елена Харитоновна

Смерть
1757
Скоково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close