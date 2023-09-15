Южаков Фёдор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти1757
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Южаков Якушко Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Попова Елена Харитоновна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Южакова Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Попова Елена Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Елена Харитоновна
Смерть
1757