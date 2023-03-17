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Яшин Виктор Владимирович
Яшин Виктор Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.12.1985
Пол
Мужской
Отец
Яшин Владимир
Мать
Яшина (Абрамова) Галина Викторовна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1985
Отец:
Яшин Владимир
Мать:
Яшина Галина Викторовна
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