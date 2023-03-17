Яшин Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1985

Отец: Яшин Владимир

Мать: Яшина Галина Викторовна

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