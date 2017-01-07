(Tiisijärvi (Takala)) Sanna Henrikintytär
Место рожденияKuortane, Finland
Дата рождения07.01.1798
Дата смерти10.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Kuortane, Finland
Рождение ребёнка
07.11.1830
Сын: Korkiamäki (Kortesoja) Juha Malakiaksenpoika
Отец ребёнка: Tiisijärvi (Hunnakko) Malakias Henricsson
Lapua, Finland
Смерть
10.01.1868
Lapua, Finland