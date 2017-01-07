(Tiisijärvi (Takala)) Sanna Henrikintytär 07.01.1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Tiisijärvi (Takala)) Sanna Henrikintytär

Место рождения

Kuortane, Finland

Дата рождения

07.01.1798

Дата смерти

10.01.1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Kuortane, Finland
Рождение ребёнка
07.11.1830

Сын: Korkiamäki (Kortesoja) Juha Malakiaksenpoika

Отец ребёнка: Tiisijärvi (Hunnakko) Malakias Henricsson

Lapua, Finland
Смерть
10.01.1868
Lapua, Finland

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