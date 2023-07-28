Шульган (Кучменко) Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Кучменко Василий Аксентьевич
Мать: Кучменко Елена
Бракосочетание
17.06.1916
Рождение ребёнка
Около 1917
Отец ребёнка: Шульган Иван (Ян) Барткович
Рождение ребёнка
17.09.1926
Сын: Шульган Александр Иванович
Отец ребёнка: Шульган Иван (Ян) Барткович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульган Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Шульган Иван (Ян) Барткович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шульган Константин Иванович
Отец ребёнка: Шульган Иван (Ян) Барткович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
65000