Шульган (Кучменко) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульган (Кучменко) Ольга Васильевна

Место рождения

Староказачье, Одеська область

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Кучменко Василий Аксентьевич

Мать: Кучменко Елена

Староказачье, Одеська область
Бракосочетание
17.06.1916

Муж: Шульган Иван (Ян) Барткович

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Шульган Георгий Иванович

Отец ребёнка: Шульган Иван (Ян) Барткович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
17.09.1926

Сын: Шульган Александр Иванович

Отец ребёнка: Шульган Иван (Ян) Барткович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульган Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Шульган Иван (Ян) Барткович

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шульган Константин Иванович

Отец ребёнка: Шульган Иван (Ян) Барткович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Одесса, Одеська область
65000