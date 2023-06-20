Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Коврижных Мартель Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Никифор - предполагаемый сын

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1802

Сын: Коврижных Максим Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Никифор - предполагаемый сын

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Смерть
Неизвестно