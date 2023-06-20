Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Коврижных Мартель Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Никифор - предполагаемый сын
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1802
Сын: Коврижных Максим Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Никифор - предполагаемый сын
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Смерть
Неизвестно