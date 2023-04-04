Желенко Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желенко Яков Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

26.05.1982

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Желенко Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
12.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ивановна

Смерть
26.05.1982
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