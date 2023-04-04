Желенко Яков Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти26.05.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Желенко Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ивановна
Смерть
26.05.1982