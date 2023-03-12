Гончарова Ксения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Ксения Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Гончаров Василий Романович

Отец ребёнка: Гончаров Роман Афанасьевич

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Роман Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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