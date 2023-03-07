Петухов Андрей Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Петухов Семен Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Петухов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Беззубова Агриппина Андреевна
Рождение ребёнка
10.08.1903
Мать ребёнка: Беззубова Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1903
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Беззубова Варвара Ивановна
Бракосочетание
14.09.1905
Бракосочетание
Неизвестно