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Петухов Андрей Семенович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1860

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Петухов Семен Петрович

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Петухов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Беззубова Агриппина Андреевна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1903

Сын: Петухов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Беззубова Варвара Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.08.1903

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Беззубова Варвара Ивановна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
14.09.1905

Жена: Беззубова Агриппина Андреевна

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беззубова Варвара Ивановна

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