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Шмелева Людмила Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1950

Отец: Спрыгин Дмитрий Иванович

Мать: Спрыгина Анна Михайловна

Бракосочетание
04.12.1974

Муж: Шмелев Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
13.05.1975

Дочь: Смирнова Жанна Евгеньевна

Отец ребёнка: Шмелев Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
20.04.1981

Сын: Шмелев Яков Евгеньевич

Отец ребёнка: Шмелев Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
22.03.1987

Сын: Шмелев Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Шмелев Евгений Михайлович