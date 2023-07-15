Шмелева Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1950
Отец: Спрыгин Дмитрий Иванович
Мать: Спрыгина Анна Михайловна
Бракосочетание
04.12.1974
Рождение ребёнка
13.05.1975
Дочь: Смирнова Жанна Евгеньевна
Отец ребёнка: Шмелев Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
20.04.1981
Отец ребёнка: Шмелев Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
22.03.1987
Отец ребёнка: Шмелев Евгений Михайлович