Полещук (Финк) Мария Верфинковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Полещук Петр Александрович
Отец ребёнка: Полещук Александр Романович
Рождение ребёнка
28.05.1932
Дочь: Белава Роза Александровна
Отец ребёнка: Полещук Александр Романович
Елизово, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.08.1937
Сын: Полещук Викентий Александрович
Отец ребёнка: Полещук Александр Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полещук Владимир Александрович
Отец ребёнка: Полещук Александр Романович
Смерть
Неизвестно