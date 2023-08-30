Полещук (Финк) Мария Верфинковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полещук (Финк) Мария Верфинковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Полещук Петр Александрович

Отец ребёнка: Полещук Александр Романович

Рождение ребёнка
28.05.1932

Дочь: Белава Роза Александровна

Отец ребёнка: Полещук Александр Романович

Елизово, Осиповичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.08.1937

Сын: Полещук Викентий Александрович

Отец ребёнка: Полещук Александр Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полещук Владимир Александрович

Отец ребёнка: Полещук Александр Романович

Смерть
Неизвестно
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