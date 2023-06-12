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Щербинин Николай Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Алексндр Николаевич

Мать ребёнка: Щербинина Людмила Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Щербинина Людмила Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Людмила Павловна

Смерть
Неизвестно