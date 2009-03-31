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Кондратенко Софья Дмитриевна
Кондратенко Софья Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.03.2009
Пол
Женский
Отец
Кондратенко Дмитрий Петрович
1977 г.р.
Мать
Кондратенко (Войтович) Елена Викторовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2009
Отец:
Кондратенко Дмитрий Петрович
Мать:
Кондратенко Елена Викторовна
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