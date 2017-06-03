Филина Лидия Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филина Лидия Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филин Геннадий Федорович

Мать: Таисья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетникова Антонина Анатольевна

Отец ребёнка: Плетников Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетников Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Плетников Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетников Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Плетников Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетников Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Плетников Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетников Анатолий

Смерть
03.06.2017
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