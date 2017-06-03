Филина Лидия Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.06.2017
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филин Геннадий Федорович
Мать: Таисья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плетникова Антонина Анатольевна
Отец ребёнка: Плетников Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетников Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Плетников Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетников Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Плетников Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетников Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Плетников Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плетников Анатолий
Смерть
03.06.2017