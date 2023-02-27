Неганов Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неганов Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1955

Дочь: Пожарская Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Неганова Нина Ильинична

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
06.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неганова Нина Ильинична

Шарья, город Шарья, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неганова Нина Ильинична

Смерть
Неизвестно
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