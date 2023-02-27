Неганов Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1955
Дочь: Пожарская Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Неганова Нина Ильинична
Рождение ребёнка
06.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неганова Нина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неганова Нина Ильинична
Смерть
Неизвестно