Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Григорьев Фадей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Рубеж, Чепельская волость, Велижский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий

Забавная, Слободская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий

Смерть
Неизвестно
Выпивала. Алкоголь сгубил её.
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