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Трофимов Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Трофимов Петр Максимович

Мать: Тимонина Мария Алексеевна