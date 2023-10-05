Назаров Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Александр Савельевич

Мать: Назарова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Валерий Геннадьевич

Мать ребёнка: Назарова Анна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Анна Степановна

Смерть
Неизвестно
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