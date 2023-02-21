Хорунжев Геннадий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорунжев Геннадий Дмитриевич

Хорунжев Геннадий Дмитриевич

avatar

Место рождения

с.Кабырдак Тюкалинского района Омской области

Дата рождения

10.07.1938

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Хорунжева Наталья

с.Кабырдак Тюкалинского района Омской области
Рождение ребёнка
09.11.1965

Дочь: Курабо Альбина-Алевтина Геннадьевна

Мать ребёнка: Хорунжева Нина Сергеевна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорунжева Нина Сергеевна

Смерть
1995
Омск, город Омск, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close