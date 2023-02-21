Хорунжев Геннадий Дмитриевич
Место рожденияс.Кабырдак Тюкалинского района Омской области
Дата рождения10.07.1938
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Хорунжева Наталья
с.Кабырдак Тюкалинского района Омской области
Рождение ребёнка
09.11.1965
Дочь: Курабо Альбина-Алевтина Геннадьевна
Мать ребёнка: Хорунжева Нина Сергеевна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорунжева Нина Сергеевна
Смерть
1995
Омск, город Омск, Омская область