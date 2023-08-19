Аксиния (Ксения) Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксиния (Ксения) Ларионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1872

Сын: Емельян Парфенов

Отец ребёнка: Парфен

Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Парфенова

Отец ребёнка: Парфен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфен

Смерть
Неизвестно
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