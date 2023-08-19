Аксиния (Ксения) Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1872
Сын: Емельян Парфенов
Отец ребёнка: Парфен
Пантюшина, Короваевская волость, Сычевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Парфенова
Отец ребёнка: Парфен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфен
Смерть
Неизвестно