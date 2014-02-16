Ярышев Владимир Сергеевич 12.10.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярышев Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1955

Дата смерти

16.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1955

Отец: Ярышев Сергей Степанович

Мать: Ярышева (Горобцова) Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярышева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
19.01.1994

Сын: Ярышев Степан Владимирович

Мать ребёнка: Ярышева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
23.05.1995

Сын: Ярышев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Ярышева Нина Васильевна

Рождение ребёнка
26.05.1998

Дочь: Ярышева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Ярышева Нина Васильевна

Смерть
16.02.2014

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