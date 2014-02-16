Ярышев Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1955
Дата смерти16.02.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярышева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
19.01.1994
Сын: Ярышев Степан Владимирович
Мать ребёнка: Ярышева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
23.05.1995
Сын: Ярышев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Ярышева Нина Васильевна
Рождение ребёнка
26.05.1998
Дочь: Ярышева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Ярышева Нина Васильевна
Смерть
16.02.2014