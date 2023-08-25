(Глотова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глотова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

4

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
4

Отец: не указан

Мать: Матрена Назаровна

Смерть
Неизвестно
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