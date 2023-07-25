Чапкая (Иванченко) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Иванченко Иван Андреевич
Мать: Иванченко Мария Павловна
Дочь: Литвиненко Матрена Григорьевна
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович
Дочь: Саввова Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович
Сын: Чапкий Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович
Дочь: Сулименко Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович
Сын: Чапкий Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович
Сын: Чапкий Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович
Дочь: Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович
Сын: Чапкий Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович