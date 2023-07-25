Чапкая (Иванченко) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапкая (Иванченко) Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Иванченко Иван Андреевич

Мать: Иванченко Мария Павловна

Бракосочетание
1886

Муж: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Литвиненко Матрена Григорьевна

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чапкий Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
19.01.1900

Дочь: Саввова Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Чапкий Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
23.02.1904

Дочь: Сулименко Агафья Григорьевна

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Чапкий Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
05.04.1911

Сын: Чапкий Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чапкий Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Чапкий Григорий Семенович

Смерть
Неизвестно